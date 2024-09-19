Познер рассказал, в каком формате он появится на Первом канале
Других проектов с участием ведущего Владимира Познера, помимо документального сериала о Турции, на Первом канале не планируется. Об этом сам журналист сообщил в своем телеграм-канале.
«Хочу внести ясность по поводу моего «возвращения на Первый канал». 2,5 года назад мне пришла в голову идея снять документальный сериал о Турции. Что мы с командой и осуществили. Права на этот сериал принадлежат Первому каналу, и сериал будет осенью показан в эфире. Никакой другой программы не планируется», — написал он.
Накануне, 18 сентября, гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что в новом сезоне Познер вернется в эфир с новой программой «Турецкая тетрадь». Проект будет включать восемь серий.
После этого Познер в беседе с «Лентой.ру» отметил, что сообщения о его «возвращении» на Первый канал являются «некоторым преувеличением».
В интервью Forbes неделей ранее Познер заявил, что мечтает о возвращении в телевизионный эфир, однако не думает, что это произойдет. «Я хочу [работать в эфире], но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение», — говорил тогда журналист.
Одноименная авторская программа Познера выходила на Первом канале с осени 2008 года до начала военных действий на Украине. Журналист объяснял ее прекращение тем, что канал стал «информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».
В разговоре с Forbes он говорил, что получал предложения о работе на западных каналах, но отказывался из-за требований высказаться по поводу российской политики.
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