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Политика ,  
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Украина объявила в розыск обвиняемого в коррупции депутата Рады Одарченко

Андрей&nbsp;Одарченко
Андрей Одарченко (Фото: Шинкарёва Алина Александровна / Wikipedia)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявил в международный розыск депутата Верховной рады после того, как его обвинили в попытке подкупить бывшего председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафу Найема. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Народного депутата, имя которого не называется, обвиняют в «предоставлении неправомерной выгоды» Найему. По данным «РБК Украина», «Суспiльне» и «Страна.ua», речь идет об Андрее Одарченко. Как уточняет «Страна.ua», прокурор во время судебного заседания 18 сентября заявил, что Одарченко, вероятно, уехал за границу. Адвокаты депутата в ответ сказали, что не знают, где их клиент, и не общались с ним последние два дня. Одарченко также пропустил заседание в Верховной раде.

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По данным САП, политик, исключенный из партии «Слуга народа», мог выехать через Закарпатскую область, поскольку имел тесные отношения с бывшим главой Закарпатской областной государственной администрации Виктором Микитой, которого назначили заместителем руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Одарченко арестовали в конце 2023 года. Он сдал свои загранпаспорта, чтобы выйти под залог. Как уточнил «РБК Украина» со ссылкой на источники, залог составил 15 млн грн (более $416 тыс.).

По версии САП, депутат попросил Найема в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, в котором Одарченко занимает должность ректора. Депутат предложил госслужащему сумму в размере 0,39 биткоина. Тогда это было эквивалентно $10 тыс.

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Верховная рада Украины международный розыск Украина НАБУ
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