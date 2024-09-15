Вильфанд пообещал москвичам чудесную летнюю погоду

Погода в Москве на следующей неделе с 16 по 22 сентября будет летней, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дневные температуры — чудо. С понедельника по четверг — плюс 23 — плюс 26. Затем воздушные массы начнут поступать не с юго-востока, а с севера, но давление по-прежнему высокое, поэтому температура будет плюс 19 — плюс 24, в выходные — плюс 18 — плюс 23. Дождей не ожидается», — рассказал синоптик.

В первой половине недели воздух прогреется на шесть-семь градусов выше нормы, во второй — на пять.

Однако ночью температура заметно снизится и будет в диапазоне от восьми до 12 градусов тепла. Это связано с тем, что в столичный регион будет поступать не такой теплый воздух, как ранее, а также с высокми атмосферным давлением, которое приведет к малооблачной погоде и выхолаживанию.

Ранее о том, что сентябрь в Москве будет теплым и очень сухим, рассказал РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Сухая антициклональная погода с высоким давлением, с несильным ветром, и температурный фон практически не меняется», — сообщил он. По словам эксперта, такая погода сохранится в столице благодаря действию антициклона.