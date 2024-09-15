 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Город ,  
0 

Вильфанд пообещал москвичам чудесную летнюю погоду

Синоптик Вильфанд: в Москве до 22 сентября будет чудесная летняя погода
Сюжет
Новости Москвы

Погода в Москве на следующей неделе с 16 по 22 сентября будет летней, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дневные температуры — чудо. С понедельника по четверг — плюс 23 — плюс 26. Затем воздушные массы начнут поступать не с юго-востока, а с севера, но давление по-прежнему высокое, поэтому температура будет плюс 19 — плюс 24, в выходные — плюс 18 — плюс 23. Дождей не ожидается», — рассказал синоптик.

В первой половине недели воздух прогреется на шесть-семь градусов выше нормы, во второй — на пять.

Москвичам пообещали продолжение лета и рекордно сухую для сентября погоду
Общество
Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Однако ночью температура заметно снизится и будет в диапазоне от восьми до 12 градусов тепла. Это связано с тем, что в столичный регион будет поступать не такой теплый воздух, как ранее, а также с высокми атмосферным давлением, которое приведет к малооблачной погоде и выхолаживанию.

Ранее о том, что сентябрь в Москве будет теплым и очень сухим, рассказал РБК руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Сухая антициклональная погода с высоким давлением, с несильным ветром, и температурный фон практически не меняется», — сообщил он. По словам эксперта, такая погода сохранится в столице благодаря действию антициклона.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва Погода Роман Вильфанд

Материалы по теме
Москвичам пообещали продолжение лета и рекордно сухую для сентября погоду
Общество
В Москве 13 сентября стало самым жарким днем за 75 лет наблюдений
Общество
Синоптик предсказал 115-летний рекорд жары в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Откуда и почему переезжали в Россию мигранты. ИнфографикаЭкономика, 10:00
Доходность программы долгосрочных сбережений: 5 сценарных расчетовИнвестиции, 10:00
Bild узнала, что Зеленский лично попросит Байдена об ударах вглубь РоссииПолитика, 09:56
Двалишвили стал новым чемпионом UFC в легчайшем весеСпорт, 09:50
«РИА Новости» узнало о новых обвинениях в деле о котельной КлимовскаОбщество, 09:32
Галкин пожаловался на нарушение прав и свобод из-за статуса иноагентаПолитика, 09:16
Над Рязанской областью сбили беспилотникПолитика, 09:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Станки, бараны и секс-игрушки: что в России отдают в залог под кредитыЭкономика, 09:01
Brent на минимуме с конца 2021-го. Что будет с акциями ведущих нефтяниковИнвестиции, 09:00
Летевший с Кипра самолет экстренно приземлился из-за трещины в стеклеОбщество, 08:57
Бывший премьер Финляндии сравнила Запад с лягушкой в нагревающейся водеПолитика, 08:52
Вильфанд пообещал москвичам чудесную летнюю погодуГород, 08:47
Индия обвинила Amazon и производителей смартфонов в нарушении конкуренцииОбщество, 08:07
Военные сбили за ночь 29 украинских дронов над семью регионамиПолитика, 08:04