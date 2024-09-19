В посольстве Ливана в Москве заявили, что не пользуются пейджерами

Вид на здание посольства Ливана (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Ливанское посольство в Москве не стало усиливать меры безопасности на фоне взрывов электроники в Ливане, сообщили ТАСС в дипмиссии.

«Здесь все спокойно», — сказал собеседник агентства.

«Мы здесь такими не пользуемся, все в порядке», — добавил он, говоря о пейджерах.

17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам шиитской группировки «Хезболла», в результате погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены.

На следующий день, 18 сентября, в стране начали взрываться радиостанции, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой и ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «тяжелую расплату» и «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильский министр обороны Йоав Галант на фоне происходящего сообщил, что начинается «новая фаза» войны на севере страны (там проходит граница Израиля с Ливаном).