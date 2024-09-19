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Политика ,  
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Казахстан с 2022 года вернул в госсобственность активы на $2,3 млрд

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Власти Казахстана с 2022 года вернули в собственность государства более 1 трлн тенге (свыше $2,3 млрд) незаконно выведенных из страны активов, заявил глава республиканского агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали на заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, капиталы вернулись из Австрии, Франции, Лихтенштейна, ОАЭ, Турции, России и других стран. Речь идет об активах в виде денег, долей в компаниях, а также движимого и недвижимого имущества.

Межгосударственный совет по противодействию коррупции был создан в 2013 году. Является органом отраслевого сотрудничества СНГ и предназначен для координации стран в вопросах борьбы со взяточничеством.

Токаев создал комиссию по возврату вывезенных за рубеж денег
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Фото:Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В январе 2022 года после массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. В феврале Токаев поставил перед правительством задачу, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

Летом 2022 года была создана межведомственная комиссия, которая занимается возвратом выведенных из республики активов. Ведомство возглавляет генпрокурор страны, Токаев также лично контролирует деятельность комиссии.

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Касым-Жомарт Токаев

президент Казахстана
17 мая 1953 года
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