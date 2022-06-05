Токаев создал комиссию по возврату вывезенных за рубеж денег

Об этом стало известно в день голосования по поправкам в Конституцию страны. Они, как и обещания властей бороться с отмыванием денег, стали следствием январских протестов

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал межведомственную комиссию для возврата незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж финансовых средств, сообщает Nur.kz со ссылкой на пресс-службу Токаева. Сообщение появилось в день голосования по поправкам в Конституцию страны.

«Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии», — говорится в сообщении.

В январе президент Казахстана после массовых протестов в стране поручил проверить факты вывода капитала за рубеж. В феврале Токаев поставил перед правительством задачу, чтобы они придумали план возврата денег, незаконно вывезенных из Казахстана.

В марте Токаев запретил вывозить из страны валюту на сумму, эквивалентную $10 тыс., а также определенные объемы золота и инвестиционные монеты. Кроме того, нельзя вывозить золотые слитки аффинированного золота весом 5, 10, 20, 50 и 100 г, а также инвестиционные монеты из золота Altyn Barys и из серебра Kumis Barys, выпускаемые Национальным банком Казахстана. Под запрет вывоза также попало аффинированное золото весом более 100 г.



В правительстве Казахстана пояснили, что мера принята «в целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности» государства.

5 июня в Казахстане проходит референдум о поправках в Конституцию, они были предложены после январских протестов. Токаев говорил, что среди населения страны возникает недовольство из-за несправедливого устройства госаппарата. На голосование вынесены 33 поправки, они в сумме затрагивают треть текста Конституции Казахстана.