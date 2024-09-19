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Военная операция на Украине ,  
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Неизвестные в Киеве вновь сожгли машины военнослужащих

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: UA_National_Police / Telegram
Фото: UA_National_Police / Telegram

В ночь на 19 сентября в Киеве подожгли несколько автомобилей бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает издание «Страна» в телеграм-канале.

Поджог произошел в районе Минского массива на севере столицы.

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Фото:Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press

В украинских городах регулярно происходят поджоги автомобилей военных. В частности, злоумышленники нападают на принадлежащие сотрудникам военкоматов машины.

Последний раз автомобиль украинского военного поджигали 9 сентября в Киеве. Возгорание зафиксировали в Днепровском районе столицы на левом берегу Днепра. 4 сентября «Страна» сообщала о сгоревшем в столице военном микроавтобусе, а в конце августа в Киеве и в Одессе произошел массовый поджог машин.

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