Неизвестные в Киеве вновь сожгли машины военнослужащих
В ночь на 19 сентября в Киеве подожгли несколько автомобилей бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает издание «Страна» в телеграм-канале.
Поджог произошел в районе Минского массива на севере столицы.
В украинских городах регулярно происходят поджоги автомобилей военных. В частности, злоумышленники нападают на принадлежащие сотрудникам военкоматов машины.
Последний раз автомобиль украинского военного поджигали 9 сентября в Киеве. Возгорание зафиксировали в Днепровском районе столицы на левом берегу Днепра. 4 сентября «Страна» сообщала о сгоревшем в столице военном микроавтобусе, а в конце августа в Киеве и в Одессе произошел массовый поджог машин.
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