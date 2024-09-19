Путин внес на утверждение Думой договор о сотрудничестве с Осетией в ВТС
В Госдуму внесли договор России с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«Реализация указанного договора будет способствовать углублению сотрудничества в военно-технической сфере в целях укрепления обороноспособности России и Южной Осетии», — отмечается в документах.
На ратификацию договор направил президент России Владимир Путин. Документ подлежит утверждению в соответствии со статьей 15 закона «О международных договорах России».
Утверждение договора не потребует от Москвы дополнительных средств федерального бюджета, добавляется в документе.
Южная Осетия, которая входила в состав Грузинской ССР, в 1992 году объявила о своей независимости. Чтобы вернуть регион под контроль, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела туда войска и начала бомбить столицу самопровозглашенной республики Цхинвал. В ответ на тот момент президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.
В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии (которая также провозгласила суверенитет в 1990-х) и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией. Помимо России, суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Весной председатель парламента республики Алан Алборов заявил, что Южная Осетия обсуждает вопрос о возможном присоединении к России «в тесной координации» с Москвой. По словам Алборова, когда стороны совместно придут к мысли о присоединении к России, то сделают это.
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