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Политика ,  
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Путин внес на утверждение Думой договор о сотрудничестве с Осетией в ВТС

Виды Цхинвала
Виды Цхинвала (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Госдуму внесли договор России с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Реализация указанного договора будет способствовать углублению сотрудничества в военно-технической сфере в целях укрепления обороноспособности России и Южной Осетии», — отмечается в документах.

На ратификацию договор направил президент России Владимир Путин. Документ подлежит утверждению в соответствии со статьей 15 закона «О международных договорах России».

Утверждение договора не потребует от Москвы дополнительных средств федерального бюджета, добавляется в документе.

В Южной Осетии рассказали об обсуждении с Россией присоединения
Политика
Цхинвал,&nbsp;Южная&nbsp;Осетия

Южная Осетия, которая входила в состав Грузинской ССР, в 1992 году объявила о своей независимости. Чтобы вернуть регион под контроль, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела туда войска и начала бомбить столицу самопровозглашенной республики Цхинвал. В ответ на тот момент президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.

В конце августа того же года Россия признала независимость Абхазии (которая также провозгласила суверенитет в 1990-х) и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией. Помимо России, суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Весной председатель парламента республики Алан Алборов заявил, что Южная Осетия обсуждает вопрос о возможном присоединении к России «в тесной координации» с Москвой. По словам Алборова, когда стороны совместно придут к мысли о присоединении к России, то сделают это.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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