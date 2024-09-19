Эксперты проверят на вменяемость «серийного отравителя» из Балашихи

Video

Следователи раскрыли новые эпизоды попыток отравления своих родных и знакомых жителем подмосковной Балашихи, сообщило управление Следственного комитета по Московской области.

«Следствие вменяет мужчине причастность к смерти в результате отравления двух человек — бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, дядя, девушка и два друга», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что обвиняемому назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза для выяснения его психического состояния.

По версии следствия, во всех случаях молодой человек угощал потерпевших отравленным морсом или подсыпал химикаты в пищевую соль и еду.

«По всем эпизодам преступлений он дал признательные показания, с ним проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он подробно рассказал о деталях совершенных преступлений», — добавили в СК.

Отравитель пояснил, что родных он травил, чтобы забрать себе их общее жилье, друзей — из-за долгов, которые те не вернули.

Обвинение в покушении на убийство матери, отчима и дяди мужчине уже предъявлено, по остальным эпизодам будет предъявлено в ближайшее время, добавили в управлении.

Мужчине вменяется нарушение ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса.