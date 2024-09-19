В Дагестане у банкира арестовали украшения с 1,5 тыс. бриллиантов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У экс-сотрудника отделения Россельхозбанка в Дагестане в рамках уголовного дела арестовали ювелирные украшения с более чем 1,5 тыс. бриллиантов, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Драгоценности были найдены в банковской ячейке бывшего работника банка. В частности, под арест попали пять колец, два браслета, брошь и золотая цепь. Кроме того, арестованы семь пар сережек с драгоценными камнями, на одной из них — 618 бриллиантов. Всего на украшениях насчитывается 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.

Агентство уточняет, что дело, в рамках которого были арестованы украшения, касается бывших сотрудниках дагестанского филиала Россельхозбанка. По версии следствия, они помогли местному заводу получить кредит, пишет «РИА Новости».

В 2018–2019 годах было возбуждено несколько уголовных дел против сотрудников отделений Россельхозбанка в Дагестане. Так, в августе 2019 года начали дело в отношении бывшего директора филиала банка в Махачкале Гитиномагомеда Гаджимагомедова. Его обвиняли в хищении средств кредитной организации в размере 212 млн руб.

В сентябре того же года дело возбудили против главы Буйнакского дополнительного офиса Россельхозбанка Айшат Шудиевой. Ее обвинили в хищении более 10 млн руб.