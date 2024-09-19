Минобороны: два дрона были сбиты над Курской областью, один — над Белгородской

Над двумя российскими регионами сбили три беспилотника

За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской области и один - над Белгородской, сообщило Министерство обороны.

Региональные власти о последствиях не сообщали.

В предыдущую ночь регионы России подверглись массовой атаке дронов. Утром 18 сентября Минобороны сообщило, что над Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областями были сбиты 54 БПЛА.