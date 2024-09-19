Над двумя российскими регионами сбили три беспилотника
За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской области и один - над Белгородской, сообщило Министерство обороны.
Региональные власти о последствиях не сообщали.
В предыдущую ночь регионы России подверглись массовой атаке дронов. Утром 18 сентября Минобороны сообщило, что над Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областями были сбиты 54 БПЛА.
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