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Военная операция на Украине ,  
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Над двумя российскими регионами сбили три беспилотника

Минобороны: два дрона были сбиты над Курской областью, один — над Белгородской
Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской области и один - над Белгородской, сообщило Министерство обороны.

Региональные власти о последствиях не сообщали.

В предыдущую ночь регионы России подверглись массовой атаке дронов. Утром 18 сентября Минобороны сообщило, что над Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областями были сбиты 54 БПЛА.

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Курская область Белгородская область беспилотники Минобороны
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