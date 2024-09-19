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Война Израиля с ХАМАС ,  
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WSJ узнала, что люди в Ливане отключали телевизоры из-за страха взрывов

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Некоторые жители Ливана в первые минуты после второй волны взрывов техники запаниковали и отключили роутеры и телевизоры, так как боялись, что атака может стать более масштабной, пишет The Wall Street Journal.

Во время второй волны, которая произошла 18 сентября, взрывались рации, скутеры, автомобили с новейшей электроникой, компьютеры и ноутбуки. По последним данным, 20 человек погибли, более 450 получили ранения.

За день до этого, 17 сентября в Ливане взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». Тогда число пострадавших превысило 3 тыс. человек, 12 погибли.

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Фото:Mohamed Azakir / Reuters

В пейджеры были установлены взрывчатки небольшого веса и переключатели для их активации, писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Взрывчатое вещество в них поместила израильская разведка «Моссад», которая перехватила устройства перед отправкой членам «Хезболлы», передает Sky News Arabia.

Группировка пригрозила Израилю «тяжелой расплатой» за теракт. Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале «новой фазы» войны на севере страны.

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Теги
Ливан Хезболла Израиль взрывчатка
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