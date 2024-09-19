ТАСС узнал об обысках по нескольким адресам по делу генерала Путилова

ТАСС узнал, где проходили обыски по делу генерала Путилова

Следователи в рамках дела начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова проводили обыски по нескольким адресам, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По делу генерал-майора Путилова проведены обыски, в том числе по месту службы, а также проживания», — рассказал собеседник агентства.

В результате обысков были изъяты документы и электронные носители информации.

Кроме того, источник ТАСС уточнил, что Путилова задержали не в Москве, а по месту службы.

18 сентября Следственный комитет завел против Путилова дело о получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса.

По данным следствия, в 2023 году Минобороны России был заключен ряд госконтрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с предпринимателем Чудиновым. Исполнение указанных контрактов стоимостью 140 млн руб. контролировал Путилов. Чудинов «в целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении заказа» дал генерал-майору Путилову взятку в размере 10 млн руб, заявили в СК.