«Хезболла» пообещала дать неожиданный ответ на взрыв пейджеров
Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы пейджеров на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали», ее заявление передает телеканал Al Manar.
Представитель «Хезболлы» Ибрагим аль-Мусави заявил телеканалу Al Jazeera, что целью Израиля были «тысячи ливанских мирных жителей, а не только члены движения». По его словам, ответные действия «укрепят все предыдущие меры сдерживания».
Министерство иностранных дел Ливана в свою очередь заявило о начале подготовки жалобы в Совбез ООН после окончания сбора данных об атаке.
Около 15:30 по местному времени (совпадает с московским) по всему Ливану у членов «Хезболлы» взорвались пейджеры. По данным ливанского Минздрава, восемь человек, в том числе ребенок, погибли, пострадали еще более 2,7 тыс. Израиль не давал официальных комментариев на этот счет.
писала, что группировка получила новую партию пейджеров в последние дни. Как уточнил представитель ливанского движения, этими устройствами обладали «сотни боевиков», некоторые успели от них избавиться, почувствовав нагревание. Причиной нагрева и дальнейшего взрыва могло стать вредоносное программное обеспечение, отметил собеседник WSJ.
«Хезболла» поддерживает палестинское движение ХАМАС в его войне с Израилем. После обострения их конфликта в октябре 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, участились приграничные обстрелы между Ливаном и еврейским государством. Лидер ливанской группировки Хасан Насралла советовал Израилю действовать осторожно на этом фронте и называл реальным риск полномасштабного конфликта.
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