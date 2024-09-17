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Палестино-израильский конфликт ,  
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«Хезболла» пообещала дать неожиданный ответ на взрыв пейджеров

«Хезболла» пообещала дать неожиданный ответ на взрыв пейджеров
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
На массовые взрывы пейджеров последует «справедливый ответ, откуда не ждали», заявила «Хезболла». Группировка возложила ответственность на Израиль. По данным ливанского Минздрава, погибли восемь человек, пострадали более 2,7 тыс.
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы пейджеров на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали», ее заявление передает телеканал Al Manar.

Представитель «Хезболлы» Ибрагим аль-Мусави заявил телеканалу Al Jazeera, что целью Израиля были «тысячи ливанских мирных жителей, а не только члены движения». По его словам, ответные действия «укрепят все предыдущие меры сдерживания».

«Хезболла» пообещала дать неожиданный ответ на взрыв пейджеров
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Министерство иностранных дел Ливана в свою очередь заявило о начале подготовки жалобы в Совбез ООН после окончания сбора данных об атаке.

Около 15:30 по местному времени (совпадает с московским) по всему Ливану у членов «Хезболлы» взорвались пейджеры. По данным ливанского Минздрава, восемь человек, в том числе ребенок, погибли, пострадали еще более 2,7 тыс. Израиль не давал официальных комментариев на этот счет.

«Хезболла»: что известно о подвергшейся «пейджерной атаке» группировке
База знаний
Фото:Courtney Kealy / Getty Images
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что группировка получила новую партию пейджеров в последние дни. Как уточнил представитель ливанского движения, этими устройствами обладали «сотни боевиков», некоторые успели от них избавиться, почувствовав нагревание. Причиной нагрева и дальнейшего взрыва могло стать вредоносное программное обеспечение, отметил собеседник WSJ.

«Хезболла» поддерживает палестинское движение ХАМАС в его войне с Израилем. После обострения их конфликта в октябре 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, участились приграничные обстрелы между Ливаном и еврейским государством. Лидер ливанской группировки Хасан Насралла советовал Израилю действовать осторожно на этом фронте и называл реальным риск полномасштабного конфликта.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Палестина Израиль Ливан пейджер Хезболла ХАМАС взрывы
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