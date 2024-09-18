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Объединение и развод в Wildberries ,  
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Умер второй раненный при стрельбе в офисе Wildberries сотрудник охраны

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Погибли двое охранников Wildberries, раненных при стрельбе, сообщают информагентства. Ранее Татьяна Бакальчук заявила о гибели одного охранника при попытке «рейдерского захвата» офиса компании
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Второй сотрудник охраны офиса Wildberries, раненный при стрельбе, умер, сообщают «РИА Новости» и Forbes со ссылкой на источники в компании и на собеседников в правоохранительных органах.

О смерти первого сотрудника сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук, пообещав оказать помощь семье погибшего. Ранее она говорила, что три человека получили ранения. 

Стрельбу у офиса в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы открыли 18 сентября. Супруг Бакальчук Владислав заявил, что пришел туда и у него произошел «вооруженный конфликт» с охраной компании.

Умер второй раненный при стрельбе в офисе Wildberries сотрудник охраны
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В РВБ опровергли слова Бакальчука о запланированных переговорах, Татьяна Бакальчук также назвала это заявление абсурдом. Как сообщили в компании, стрельбу начали люди, сопровождавшие бизнесмена. По данным РВБ, попытку «незаконного проникновения» в Wildberries предприняли по двум адресам. Ранее журналистка Ксения Собчак сообщала о появлении вооруженных людей в другом офисе Wildberries, у метро Динамо.

В Wildberries заявили о попытке незаконно проникнуть в два офиса компании
Бизнес
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В компании заявили, что доступа в офис у бизнесмена нет, потому что он не является сотрудником и, как владелец 1%, имеет право только на запрос документов.

После ЧП задержали около 30 человек, писал «Интерфакс».

Супруги находятся в процессе развода. Татьяна Бакальчук объявила о нем после того, как ее муж провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB. Татьяна Бакальчук в ответ заявила, что «это не рейдерский захват, это развод». Иск о разводе супругов Бакальчук рассматривается в столичном суде.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Wildberries Russ Outdoor стрельба охранники Татьяна Бакальчук Владислав Бакальчук
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
В Wildberries заявили о попытке незаконно проникнуть в два офиса компании
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Бакальчук сообщила о гибели охранника Wildberries при стрельбе у офиса
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