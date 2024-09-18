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Политика ,  
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Дума рассмотрит пять законопроектов о незаконной миграции

Мужчина в центре временного содержания нелегальных мигрантов перед депортацией на родину
Мужчина в центре временного содержания нелегальных мигрантов перед депортацией на родину (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Комитеты Госдумы на этой неделе начнут рассматривать пять проектов о пресечении незаконной миграции, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «РИА Новости».

«Подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами», — сказал он. По словам спикера Госдумы, часть проектов уже получили положительные заключения и могут двигаться дальше.

Володин отметил, что в настоящее время на рассмотрении находится 34 законопроекта по теме миграции. В 2024 году приняли шесть законов, регулирующих эту сферу, заключил он.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики этой весной. Этому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в подмосковном «Крокусе», жертвами которого стали 145 человек.

После этого депутаты внесли десятки законопроектов об ужесточении миграционных законов. В частности, в ЛДПР предложили лишить трудовых мигрантов без российского гражданства права на перевозку семей в страну.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала инициативу. Иностранцам нужно позволить перевозить родственников, если те получили в стране вид на жительство и соблюдают законы, считает она.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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