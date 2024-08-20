Депутат раскритиковала запрет мигрантам переезжать в Россию с семьями
Партия ЛДПР поторопилась с идеей запретить трудовым мигрантам без российского гражданства перевозить свою семью в страну, заявила в беседе с порталом «Лента.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").
Необходимо позволить мигрантам привозить в Россию родственников, если они получили в стране вид на жительство и соблюдают законы, считает Бессараб.
«Если [мигрант] работает пусть даже на низкоквалифицированном рабочем месте, но качественно, и выполняет все нормы законодательства Российской Федерации, то почему бы ему не разрешить перевезти сюда семью и в дальнейшем продолжить работу», — заявила депутат.
По словам Бессараб, Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированных работниках в сферах, куда россияне идти не хотят. Властям следует только следить за выполнением законодательства, добавила депутат.
«Если же граждане не выполняют законодательство, то мы приняли ряд нормативно-правовых актов, которые сегодня в отдельных случаях позволяют выдворять даже получившего гражданство с территории Российской Федерации», — сказала Бессараб.
Ранее «РИА Новости» сообщило, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесет в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий трудовым мигрантам без российского гражданства право на перевозку своей семьи в страну.
Авторы проекта пояснили, что в случае принятия закона наличие трудового договора или патента у иностранца перестанет быть основанием для переезда в страну его семьи.
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