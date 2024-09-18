Посла России вызвали в МИД Британии из-за высылки дипломатов
Посола России в Великобритании Андрея Келина вызвали в МИД страны из-за высылки из Москвы шести британских дипломатов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Лондон счел действия Москвы «беспрецедентной и необоснованной кампанией агрессии», а предъявленные дипломатам обвинения «совершенно беспочвенными».
«Такая модель поведения совершенно неприемлема, крайне непрофессиональна и не соответствует нормам поведения между государствами», — добавили в министерстве.
ФСБ 13 сентября обвинила шесть сотрудников политотдела посольства Великобритании в «разведывательно-подрывной деятельности», их лишили аккредитации.
По версии спецслужбы, директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала боевых действий на Украине преобразовали в спецслужбу, задачей которой стало «нанесение стратегического поражения» России.
В Кремле позднее сообщили, что Москва не планирует разрывать дипломатические отношения с Лондоном из-за инцидента.
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