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Высылки дипломатов ,  
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Посла России вызвали в МИД Британии из-за высылки дипломатов

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Высылки дипломатов
Андрей Келин
Андрей Келин (Фото: МИД России)

Посола России в Великобритании Андрея Келина вызвали в МИД страны из-за высылки из Москвы шести британских дипломатов, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Лондон счел действия Москвы «беспрецедентной и необоснованной кампанией агрессии», а предъявленные дипломатам обвинения «совершенно беспочвенными».

«Такая модель поведения совершенно неприемлема, крайне непрофессиональна и не соответствует нормам поведения между государствами», — добавили в министерстве.

В Кремле исключили разрыв дипотношений с Великобританией
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Фото:Сергей Петров / news.ru / ТАСС

ФСБ 13 сентября обвинила шесть сотрудников политотдела посольства Великобритании в «разведывательно-подрывной деятельности», их лишили аккредитации.

По версии спецслужбы, директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала боевых действий на Украине преобразовали в спецслужбу, задачей которой стало «нанесение стратегического поражения» России.

В Кремле позднее сообщили, что Москва не планирует разрывать дипломатические отношения с Лондоном из-за инцидента.

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