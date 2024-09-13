В Кремле исключили разрыв дипотношений с Великобританией

Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС

Москва не планирует разрывать дипломатические отношения с Лондоном после сообщения ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом не ведется речи», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее 13 сентября ФСБ заявила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве из-за того, что в их работе нашли признаки разведывательно-подрывной деятельности.

По словам представителя МИДа Марии Захаровой, деятельность названных ФСБ британских дипломатов вышла за рамки международных конвенций и была направлена на нанесение ущерба российскому народу.

В спецслужбе подчеркнули, что потребуют досрочного прекращения работы в России британских дипломатов при выявлении в их работе таких признаков.