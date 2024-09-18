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Политика ,  
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Путин пожелал Беглову критически взглянуть на нерешенные проблемы

Владимир Путин и Александр Беглов
Владимир Путин и Александр Беглов (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за самокритичность и посоветовал ему проанализировать все проекты, которые не удалось реализовать в городе в его предыдущий губернаторский срок.

«Александр Дмитриевич, вы человек опытный, у вас не первый срок работы в этом качестве, на этой должности. В большой работе все бывает. Я знаю, что вы и к себе относитесь критично, поэтому посмотрите все, что сделано. И все, что, главное, не удалось сделать», — приводит «РИА Новости» слова Путина на встрече по видеосвязи с избранными руководителями российских регионов.

Президент посоветовал губернатору проанализировать, почему не удалось решить некоторые задачи. Он пожелал сделать «все для того, чтобы оправдать доверие петербуржцев, ленинградцев».

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Единый день голосования в России состоялся 8 сентября. В частности, глав выбирали в 23 российских регионах. По итогам голосования Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, набрав 59,8% голосов.

18 сентября Беглов официально вступил в должность губернатора во второй раз, его первый срок начался в 2019 году. Церемония вступления в должность прошла в Мариинском дворце на первом в осенней сессии пленарном заседании законодательного собрания города.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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