Министра труда Северной Осетии задержали по делу о превышении полномочий

Алина Айдарова (Фото: Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания)

Министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову задержали на 48 часов в рамках дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ведомства, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии правоохранительных органов, сотрудники министерства с января 2022 года по май 2023 года «без применения конкурентных способов» заключили с единственным поставщиком 53 госонтракта на поставку товаров на сумму более 35 млн. руб.

Следователи завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору — п. «г» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. По статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне глава республики Сергей Меняйло заявил, что Айдарова «одна из тех руководителей, которые живут работой, это исполнительный и крайне неравнодушный человек». Она родилась в 1979 году во Владикавказе. Получила образование менеджера в социальной сфере. В министерстве Айдарова работает с 2001 года, осенью 2021 года она его возглавила.