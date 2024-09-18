Обвиненный в коррупции депутат Рады сбежал из-под домашнего ареста

Андрей Одарченко (Фото: Алина Шинкарева / wikipedia.org)

Обвиняемый в даче взятки депутат Верховной рады Андрей Одарченко скрылся за границей, сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции Украины в телеграм-канале со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

18 сентября Одарченко должны были допросить в суде по делу о коррупции. По информации САП, Одарченко выехал за пределы украинской территории через Закарпатскую область. В этом регионе депутат поддерживал связь с экс-главой администрации Виктором Микитой.

Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрит ходатайство об объявлении Одарченко в международный розыск 19 сентября.

Адвокаты в суде заявили, что не имеют данных о местонахождении Одарченко, защитники не общались с ним два дня, отмечает издание «Страна». По данным издания, ранее депутат сдал свои загранпаспорта.

Осенью 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Одарченко в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема. Депутата арестовали.

По версии САП, депутат попросил Найема в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, в котором Одарченко занимает должность ректора. Депутат предложил госслужащему сумму в размере 0,39 биткоина. Тогда это было эквивалентно $10 тыс.

В ноябре Одарченко освободили из-под стражи после уплаты залога, сообщило агентство «РБК Украина» со ссылкой на источники. За его освобождение внесли залог 15 млн грн (более $416 тыс.). Одарченко исключили из пропрезидентской партии «Слуга народа».