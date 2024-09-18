Сухогруз сел на мель в Беломорско-Балтийском канале
Сухогруз сел на мель в Беломорско-Балтийском канале, сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку, сообщает пресс-служба северо-западного ведомства.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту посадки на мель сухогруза «Нефтерудовоз-2» при подходе к шлюзу 11 Беломорско-Балтийского канала 18 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, при повороте судно вышло за кромку судового хода и средней частью село на мель, никто не пострадал.
Вода в корпус сухогруза не попала, отметило ведомство. Также не было зафиксировано и разлива топлива.
В конце июня у берегов Стамбула сел на мель следовавший из России 169-метровый сухогруз с пшеницей Lady Ayana. Тогда к месту происшествия направили российские быстроходный спасательный катер КЭГМ-3 и буксир «Спасение-10».
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