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Бедроса Киркорова госпитализировали

Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Москве госпитализировали народного артиста России Бедроса Киркорова — отца певца Филиппа Киркорова, сообщил РБК представитель последнего.

«Бедрос госпитализирован. Не в реанимации. Но состояние хорошее», — рассказал представитель.

Он также добавил, что Филипп постоянно с отцом на связи по телефону, голос у Бедроса бодрый.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации с отеком легких. 

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В феврале 2023 года о госпитализации артиста сообщила пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская. В разговоре с ТАСС она тогда уточнила, что его отвезли в больницу из-за обострения бронхита.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года, в начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными оркестрами. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012-м — народным.

Кроме того, артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».

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Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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