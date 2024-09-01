Бедроса Киркорова госпитализировали
В Москве госпитализировали народного артиста России Бедроса Киркорова — отца певца Филиппа Киркорова, сообщил РБК представитель последнего.
«Бедрос госпитализирован. Не в реанимации. Но состояние хорошее», — рассказал представитель.
Он также добавил, что Филипп постоянно с отцом на связи по телефону, голос у Бедроса бодрый.
РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации с отеком легких.
В феврале 2023 года о госпитализации артиста сообщила пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская. В разговоре с ТАСС она тогда уточнила, что его отвезли в больницу из-за обострения бронхита.
Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года, в начале 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными оркестрами. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012-м — народным.
Кроме того, артист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденом «За честь и достоинство».
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