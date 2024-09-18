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Объединение и развод в Wildberries ,  
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В МГУ ответили на данные, что студентов не выпускают из-за конфликта у WB

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Объединение и развод в Wildberries

Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова работает в штатном режиме, эвакуации нет, рассказали РБК в пресс-службе журфака.

Ранее ТАСС со ссылкой на одного из учащихся сообщил, что студентам журфака не давали выйти из здания после звуков стрельбы в районе офиса Wildberries. Молодой человек рассказал, что находившихся на улице попросили вернуться в помещение.

«Из здания никого не эвакуировали. Все работает в штатном режиме. Студенты находятся на занятиях», — заявили в пресс-службе.

Занятия проходят в штатном режиме, отметили на журфаке.

Факультет находится по адресу: ул. Моховая, 9. Рядом, в бизнес-центре «Романов двор», расположен головной офис маркетплейса Wildberries.

Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries
Бизнес
Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

Ранее в офисе компании произошла стрельба. Основательница компании Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук и еще несколько человек пришли с оружием в офис и пытались его захватить. По ее словам, три человека получили ранения.

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Wildberries МГУ стрельба
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Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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