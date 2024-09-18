В МГУ ответили на данные, что студентов не выпускают из-за конфликта у WB

Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова работает в штатном режиме, эвакуации нет, рассказали РБК в пресс-службе журфака.

Ранее ТАСС со ссылкой на одного из учащихся сообщил, что студентам журфака не давали выйти из здания после звуков стрельбы в районе офиса Wildberries. Молодой человек рассказал, что находившихся на улице попросили вернуться в помещение.

«Из здания никого не эвакуировали. Все работает в штатном режиме. Студенты находятся на занятиях», — заявили в пресс-службе.

Занятия проходят в штатном режиме, отметили на журфаке.

Факультет находится по адресу: ул. Моховая, 9. Рядом, в бизнес-центре «Романов двор», расположен головной офис маркетплейса Wildberries.

Ранее в офисе компании произошла стрельба. Основательница компании Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук и еще несколько человек пришли с оружием в офис и пытались его захватить. По ее словам, три человека получили ранения.