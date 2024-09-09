Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

После обработки 100% голосов Александр Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга, он набрал 59,8% голосов, следует из данных на сайте ЦИК.

Беглов возглавляет Санкт-Петербург с октября 2018 года, его назначил президент. Спустя год он пошел на выборы как самовыдвиженец и одержал победу, получив 64,43%.

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