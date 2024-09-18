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Единый день голосования ,  
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Мосгордума переизбрала Шапошникова на пост председателя

Сюжет
Единый день голосования
Алексей Шапошников
Алексей Шапошников (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Депутаты Мосгорсдумы тайным голосованием избрали на пост главы столичного парламента единственного кандидата — предыдущего ее руководителя Алексея Шапошникова, говорится в сообщении на сайте думы.

Шапошников выдвинут фракцией «Единая Россия» и избран 44 проголосовавшими из 45 (один голос сочли недействительным).

Доход спикера Мосгордумы Шапошникова уменьшился в три раза
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Алексей Шапошников

Шапошников возглавлял Мосгордуму с 2014 года, в VI и VII созывах.

Ему 51 год, он кандидат юридических наук и заслуженный юрист Российской Федерации.

Согласно последним опубликованным данным, председатель Мосгордумы заработал за 2021 год чуть более 59 млн руб. Доход парламентария в 2019 году вырос в 79 раз: в 2018-м он задекларировал 24,4 млн руб., а в 2019-м — 1 951 000 000 руб. Тогда спикер объяснял резкий рост доходов продажей ценных бумаг.

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Теги
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