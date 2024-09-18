Россия обвинила США в злоупотреблении правом вето для защиты Израиля

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США злоупотребляют своим правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы помочь Израилю, заявил заместитель постпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

«С 7 октября США уже пять раз использовали свое право вето с целью оградить Израиль от любой ответственности за его действия в Газе <...> Вето — это не просто привилегия, это инструмент для недопущения принятия односторонних решений <...>. И именно США злоупотребляют им, как в случае с Газой», — передает слова зампостпреда ТАСС.

Так Полянский ответил на заявления постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд. Она сказала, что страна не готова отказаться от права вето в Совбезе ООН.

Зампостпреда России также добавил, что у США с союзниками большинство мест в СБ ООН и они могут использовать «скрытое вето». Таким образом, по его словам, Штаты могут «давить численностью и блокировать принятие решений, не прибегая при этом к фактическому вето».

Полянский считает необходимым провести реформу Совбеза ОНН, которая лишит «Запад их численного превосходства и возможности манипулировать Советом».

США неоднократно отклоняли резолюции Совбеза ООН по сектору Газа.

Так, в конце февраля Штаты в очередной раз наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе. Томас-Гринфилд тогда аргументировала это тем, что резолюция «не принесет прочного мира».

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США в том, что их действия дают Израилю «фактическую лицензию на убийство» палестинцев под предлогом «создания условий для прекращения боевых действий».

Он выразил мнение, что Вашингтон продолжает обеспечивать международную защиту властям Израиля и их безнаказанность за многочисленные преступления против жителей Газы.