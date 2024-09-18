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Общество ,  
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Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям после лечения от рака

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон (Фото: Jane Barlow / Getty Images)

Имя супруги принца Великобритании Уильяма, принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после окончания ее химиотерапии впервые включили в отчет о мероприятиях, в которых участвует королевская семья. Об этом сообщает издание The Guardian.

Миддлтон провела в Виндзорском замке встречу, посвященную первым годам жизни детей и раннему развитию. Участники совещания обсудили кампанию «Формируя нас».

Принцесса запустила проект в 2023 году, его цель — привлечь внимание к воспитанию ребенка в раннем детстве и проблемам этого периода жизни. На сайте программы перечислены истории молодых людей, на которых повлияло раннее развитие их талантов.

Принцесса Уэльская сообщила о завершении курса лечения от рака
Общество
Кейт Миддлтон

В сентябре Миддлтон сообщила, что завершила курс химиотерапии от рака и возобновит участие в некоторых публичных мероприятиях. В своем обращении она подчеркнула, что последние девять месяцев были невероятно трудными для ее семьи.

По словам принцессы, она с нетерпением ждет возможности вернуться на работу. Миддлтон также рассказала о жизни семьи после того, как стал известен диагноз, и поблагодарила жителей страны за поддержку. В марте 2024 года Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали рак.

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Персоны
Кейт Миддлтон онкология Великобритания королевская семья
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Кейт Миддлтон

принцесса Уэльская
9 января 1982 года
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