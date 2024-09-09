Принцесса Уэльская сообщила о завершении курса лечения от рака

Кейт Миддлтон (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Супруга принца Великобритании Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии от рака и возобновит участие в некоторых публичных мероприятиях, сообщила она на странице принца и принцессы Уэльских в X.

«Последние девять месяцев были невероятно трудными для нас как семьи. <...> Я с нетерпением жду возможности вернуться на работу и принять участие в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы», — написала принцесса.

Она также рассказала о жизни семьи после того, как стал известен диагноз, и поблагодарила жителей страны за поддержку.

В январе Кенсингтонский дворец сообщил о госпитализации Миддлтон «для проведения плановой операции на брюшной полости». Представители королевской семьи тогда отметили, что операция прошла успешно.

В марте 2024 года Миддлтон рассказала, что у нее диагностировали рак. По словам принцессы Уэльской, о заболевании стало известно после перенесенной операции.

В июне, впервые с момента, как у нее диагностировали рак, принцесса посещала публичное мероприятие — парад в честь дня рождения короля Карла III.

В феврале 2024 года рак также обнаружили у Карла III.