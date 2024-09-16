ТАСС: в Красноярске завели дело о хищениях у Минобороны на ₽1 млрд

ТАСС узнал о возбуждении дела о хищениях у Минобороны на ₽1 млрд

Роман Безруков (Фото: epcmsiberia.ru)

В Красноярске возбуждено дело о хищении почти 1 млрд руб. у Минобороны при строительстве центра управления связи, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), в его рамках задержан руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, сказали собеседники агентства.

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