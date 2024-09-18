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Трех жителей Приморья обвинили по делу о вымогательстве у военных

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следователи предъявили трем жителям Приморского края обвинения в 22 эпизодах разбоя, грабежа и вымогательства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

По версии следствия, с января по август 2021 года они напали на 16 человек во Владивостоке. Среди пострадавших — восемь военных, проходивших службу на территории Владивостокского гарнизона.

Ущерб от действий злоумышленников составил 2,5 млн руб.

«Во время нападений они использовали травматические пистолеты. Криминальный заработок пытались скрыть с помощью получения денег от потерпевших на счета своих родственников и знакомых», — написала Волк.

Следователи передали материалы дела в прокуратуру для утверждения обвинения.

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Фото:prim_police / Telegram

В начале сентября полиция Приморья начала проверку, после того как в регионе нашли без сознания ветерана военной операции на Украине. Военнослужащий попытался покончить с собой. Мужчина после прибытия из зоны боевых действий стал жертвой вымогательства.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, ветеран остался без рук и подвергся вымогательству средств со стороны «этнической банды». Он назвал сотрудников правоохранительных органов, которые отказывались рассмотреть обращение бойца, «пособниками бандитов».

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Приморский край вымогательство МВД
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