Белый дом анонсировал выступление Байдена на Генассамблее ООН
Президент США Джо Байден выступит на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, сообщает пресс-служба Белого дома.
«В дополнение к выступлению перед Генеральной Ассамблеей 24 сентября президент Байден встретится с мировыми лидерами», — говорится в сообщении.
На встрече, как ожидается, обсудят сотрудничество в борьбе с угрозами международному миру и безопасности, продвижение глобального процветания и защиту прав человека.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом 29 сентября. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что на ней президент Украины Владимир Зеленский планирует представить Байдену «план победы».
По данным агентства, этот план включает вступление Украины в НАТО и ЕС, заключение соглашений в области экономики и безопасности и продолжение военной помощи. США ознакомились с ним и решают, как могут продвигать план в ходе Генассамблеи ООН.
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