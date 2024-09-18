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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о засаде бойцов ВДВ России и уничтожении сил ВСУ

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Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о засаде бойцов ВДВ России и уничтожении сил ВСУ
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В Курской области российские десантники устроили засаду на бойцов ВСУ и разгромили мотовездеход с личным составом, боевую машину пехоты (БМП), с экипажем которой завязался стрелковый бой, и западный бронеавтомобиль.

«На одном из участков благодаря уверенным действиям операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) десантники устроили засаду боевикам ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой», — рассказали в ведомстве.

Ударом из ПТРК был поражен украинский грузовик, который доставлял снаряды к линии боевого соприкосновения. Боекомплект сдетонировал, водитель и сопровождающий погибли.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Как сообщило военное ведомство 17 сентября, за время боевых действий в Курской области с 6 августа украинские силы потеряли более 14,2 тыс. военных, почти 120 танков и около 50 БМП, примерно 90 бронетранспортеров и так далее.

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Минобороны Курская область десантники
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