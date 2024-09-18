Над Смоленской областью подавили еще два беспилотника

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в двух районах Смоленской области два украинских беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.

«В результате отлаженной работы сил РЭБ в Духовщинском и Вяземском районах подавлены еще 2 БПЛА», — написал он.

В результате никто не пострадал, повреждений нет, уточнил губернатор.

Это вторая за ночь попытка ВСУ атаковать Смоленскую область с помощью беспилотников. Первый раз Анохин сообщил о семи сбитых БПЛА над городами Ельня и Рославль около двух часов ночи.

Ночью беспилотники также атаковали, Брянскую, Орловскую, Тверскую и Тульскую области.

В городе Торопец Тверской области после падения обломков дрона начался пожар, там объявили частичную эвакуацию.