Над Смоленской областью подавили еще два беспилотника
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в двух районах Смоленской области два украинских беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
«В результате отлаженной работы сил РЭБ в Духовщинском и Вяземском районах подавлены еще 2 БПЛА», — написал он.
В результате никто не пострадал, повреждений нет, уточнил губернатор.
Это вторая за ночь попытка ВСУ атаковать Смоленскую область с помощью беспилотников. Первый раз Анохин сообщил о семи сбитых БПЛА над городами Ельня и Рославль около двух часов ночи.
Ночью беспилотники также атаковали, Брянскую, Орловскую, Тверскую и Тульскую области.
В городе Торопец Тверской области после падения обломков дрона начался пожар, там объявили частичную эвакуацию.
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