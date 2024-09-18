В Японии заявили о запуске КНДР двух баллистических ракет
Северная Корея, предположительно, запустила две баллистические ракеты, пишет NHK, ссылаясь на данные Береговой охраны Японии и Минобороны страны.
Первую ракету, вероятно, запустили из КНДР 18 сентября в 6:55 по местному времени (00:55 мск), сообщили в японском оборонном ведомстве.
О втором запуске в 7:28 по местному времени (1:28 мск) сообщила Береговая охрана.
Обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии, пишет издание со ссылкой слова нескольких чиновников Минобороны. Береговая охрана о каких-либо повреждениях в результате падения ракет не сообщила.
Как отмечает NHK, это уже 11 случай в этом году, когда КНДР запускает баллистические ракеты.
Правительство Японии выразило Северной Корее протест, и осудило пуски.
12 сентября о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи. Позднее агентство уточнило, что в запуске были задействованы несколько баллистических ракет малой дальности.
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов