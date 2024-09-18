В Японии заявили о запуске КНДР двух баллистических ракет

Северная Корея, предположительно, запустила две баллистические ракеты, пишет NHK, ссылаясь на данные Береговой охраны Японии и Минобороны страны.

Первую ракету, вероятно, запустили из КНДР 18 сентября в 6:55 по местному времени (00:55 мск), сообщили в японском оборонном ведомстве.

О втором запуске в 7:28 по местному времени (1:28 мск) сообщила Береговая охрана.

Обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии, пишет издание со ссылкой слова нескольких чиновников Минобороны. Береговая охрана о каких-либо повреждениях в результате падения ракет не сообщила.

Как отмечает NHK, это уже 11 случай в этом году, когда КНДР запускает баллистические ракеты.

Правительство Японии выразило Северной Корее протест, и осудило пуски.

12 сентября о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи. Позднее агентство уточнило, что в запуске были задействованы несколько баллистических ракет малой дальности.