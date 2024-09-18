Пентагон оценил увеличение численности Вооруженных сил России

США серьезно относятся к решению президента Владимира Путина увеличить численность Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, трансляцию вело Associated Press.

«Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», — сказал представитель американского оборонного ведомства.

16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих, он вступит в силу с 1 декабря. Таким образом, штатная численность военнослужащих увеличится на 180 тыс. человек.

Решение об увеличении численности войск «вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ», — прокомментировал подписание указа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.