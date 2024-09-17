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Посол Антонов заявил об отсутствии «просвета» в диалоге с США по оружию

Вашингтон не хочет учитывать интересы другой ядерной державы и продолжает расширять границы НАТО в восточном направлении, поэтому диалог с США в вопросе контроля над вооружениями затруднен, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Никакого просвета в конце тоннеля нет и не предвидится из-за упертого нежелания администрации (президента США — ред.) разговаривать на равных», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Именно расширение НАТО «на постсоветское пространство», которое создало «прямые угрозы безопасности» России, стало причиной начала конфликта на Украине, подчеркнул дипломат.

Он добавил, что США стараются определить для себя приемлемый сценарий после окончания действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

ДСНВ подписали в 2010 году в Праге экс-президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Договор вступил в силу в 2011 году. Срок действия документа — десять лет, после этого его можно было продлить еще на пять, что Москва и Вашингтон сделали в феврале 2021 года. Таким образом, ДСНВ истекает в феврале 2026 года, после чего на смену ему должен был прийти новый документ. На сегодня ДСНВ — единственное соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое осталось между Россией и США.

Терпение России в вопросе ядерного оружия может подойти к концу, заявил ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он сказал в ответ на возможность разрешения со стороны Запада Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России. Об ответной реакции Москвы в случае снятия ограничений для ВСУ говорил и президент Владимир Путин.

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Анатолий Антонов посол США ядерное оружие НАТО
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