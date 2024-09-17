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В Петербурге квир-блогер признался в убийстве политического активиста

Виталий Иоффе
Виталий Иоффе (Фото: Виталий Иоффе / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Санкт-Петербурге убили политического активиста Виталия Иоффе, сообщают телеканал 78 и «Фонтанка».

53-летний Виталий Иоффе неоднократно привлекался к ответственности после акций и пикетов, в том числе в поддержку фигурантов дел о фейках об армии. Его тело было обнаружено в квартире на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга.

В убийстве Иоффе признался 20-летний квир-блогер Александр Синько, который называет себя женщиной. Он выходил в одиночные пикеты, в частности против закона о запрете трансгендерного перехода и против признания ЛГБТ «экстремистским движением».

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его.

Синько объяснил, что Иоффе пытался его изнасиловать, тогда он нанес ему более 20 ударов ножом. После этого блогер поехал в Выборг и признался в содеянном местным полицейским. Однако перед тем, как пойти в отдел полиции, Синько сказал, что хочет уехать за границу. В итоге квир-блогера задержали.

По данным «Фонтанки», убитый и подозреваемый состояли в отношениях и жили вместе.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пресс-службу ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, СУ СК по Ленобласти.

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Санкт-Петербург убийство активист ЛГБТ новости
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