Генсек ООН выразил озабоченность массовыми взрывами пейджеров в Ливане

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В ООН известно о взрывах пейджеров в Ливане и организация выражает крайнюю обеспокоенность произошедшим, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает Al Jazeera.

«Эти события вызывают крайнюю обеспокоенность», — сказал Дюжаррик.

По его словам, в ООН пока не обладают достаточной информацией, но «осуждают гибель гражданского населения».

Организация подчеркивает «риск эскалации в Ливане и регионе», отметил представитель генсека, передает ТАСС.

17 сентября восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще 2750 получили ранения при взрывах пейджеров, которые использовала ливанская группировка «Хезболла».

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израиль свою причастность к взрывам не подтверждал.

Министерство иностранных дел Ливана в свою очередь заявило о начале подготовки жалобы в Совбез ООН после окончания сбора данных об атаке.

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