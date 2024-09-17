ФНС объяснила трудности с доступом к кабинету у некоторых пользователей

Фото: Олег Яковлев / РБК

Некоторые пользователи личного кабинета налогоплательщика могли испытывать трудности со входом в период высокой активности, тем не менее сервис работает штатно и справляется с нагрузкой. Об этом РБК сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС).

Высокая нагрузка на сервис была связана с получением сводных налоговых уведомлений, уточнили в службе.

«Личный кабинет физического лица справляется с нагрузкой.<...> В сервисе ЛК ФЛ авторизуется около 3,6 тыс. пользователей в минуту, что превышает в четыре раза среднюю активность», — говорится в сообщении.

С начала суток в личный кабинет физлица зашло более 3 млн пользователей. За это время в сервисе размещено свыше 3,5 млн сводных налоговых уведомлений, отметили в ФНС.

В пресс-службе отметили, что у некоторых пользователей вход в сервис временно мог проходить медленнее обычного или появлялось сообщение, что сервис временно недоступен.

Пользователям порекомендовали при возникновении проблем со входом почистить кэш, отключить VPN-сервисы и сменить браузер, повторив попытку входа.

В этом году россияне впервые платят НДФЛ с банковских доходов. В уведомлении, которое получают граждане от ФНС, перечисляются: банки, в которых были открыты вклады; сумма процентов, начисленных по счетам и депозитам в этих кредитных организациях; сумма, с которой должен быть уплачен налог (для ее расчета из полной суммы вычитается не облагаемый налогом доход в размере 150 тыс. руб.); и итоговый размер выплаты.

НДФЛ, затрагивающий вклады, действует в России с 2021 года, но срок его уплаты сдвигался. В итоге первый год, за который будет взиматься налог, — это 2023-й, выплаты производятся в 2024-м.

Налог коснется тех, кто размещал денежные средства на банковских счетах и депозитах в прошлом году и получил процентный доход, превышающий не облагаемую налогом сумму. Его нужно уплатить до 1 декабря 2024 года.