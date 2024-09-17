Зеленский ответил на просьбу защитить женщин в армии от домогательств

Фото: Алексей Чумаченко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопросы дискриминации по признаку пола и сексуальных домогательств в армии.

Об этом говорится в ответе на электронную петицию, опубликованную на сайте президента. Ее автор, Екатерина Приймак, призвала власти принять системные меры по противодействию сексуальным домогательствам и гендерному насилию в армии. По ее словам, по состоянию на октябрь 2023 года в украинской армии служили более 62 тыс. женщин, а проблемы сексуальных домогательств в военной сфере «остаются неразрешенными». Причем, по словам Приймак, «от сексуальных домогательств страдают не только женщины, но и мужчины».

Петицию подписали более 25 тыс. граждан Украины, поэтому на нее ответил президент.

В своем ответе Зеленский описал уже действующие нормы законодательства. В частности, он отметил, что при служебном расследовании в отношении военнослужащих в случаях, связанных с дискриминацией по признаку пола, сексуальным домогательством, насилием по признаку пола, расследование должно проводиться комиссией.

В ее состав должны входить представители обоих полов, а также психолог органа военного управления для изучения психологических аспектов и организации психологической помощи пострадавшим.

«Кроме того, распоряжением кабинета министров Украины <...> утвержден Национальный план действий по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность» на период до 2025 года», — добавил президент.

«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поставленные в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора», — заключил Зеленский.