В петербургской гимназии обрушился потолок
В гимназии на Казанской улице в центре Санкт-Петербурга частично обрушился потолок. Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«На месте происшествия работу специализированных служб координируют работники прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
По данным «Фонтанки», речь идет о Второй Санкт-Петербургской гимназии. Обрушение случилось в столовой во время обеденного перерыва.
РБК обратился с запросом во Вторую Санкт-Петербургскую гимназию, а также в пресс-службу МВД региона.
Ранее 17 сентября 2024 года ТАСС писал, что в школе под Волгоградом на девочку осыпался потолок. Пострадала ученица восьмого класса школы города Суровикино.
В городской администрации уточнили, что потолок осыпался во время перемены: слетела штукатурка, один из кусков поранил девочку.
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