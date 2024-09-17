В Кремле назвали условие прививки от гриппа для Путина
Президент России Владимир Путин при решении для себя вопроса о вакцинации от гриппа будет опираться на мнение специалистов, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Не могу ответить на этот вопрос. Это все-таки личная информация. Это будет зависеть от рекомендаций специалистов», — сказал он на вопрос, намерен ли глава государства прививаться на фоне растущей сезонной заболеваемости (цитата по ТАСС).
С началом осени эпидемиологическая обстановка в стране значительно ухудшилась.
За последние две недели в России с коронавирусной инфекцией госпитализировали свыше 3 тыс. человек. За прошедшую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 705 тыс. случаев. Около 17% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, сообщил Роспотребнадзор.
В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты уже около 12 млн человек.
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