Минкульт Украины внес в черный список режиссера Трофимову

Анастасия Трофимова (Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского режиссера Анастасию Трофимову в «список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», сообщила пресс-служба ведомства.

«Бывшую работницу пропагандистского канала Russia Today внесли в этот список, в частности, за документальный фильм «Русские на войне» (Russians at War), который она срежиссировала», — пояснили в ведомстве.

В фильме «Русские на войне» содержатся интервью с российскими военными, которые участвуют в боевых действиях на Украине. Картину представили в начале сентября на внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Это вызывало широкий резонанс на Украине и Западе. Глава офиса президента Украины Андрей Ярмак, комментируя работу, призвал «запретить этот абсурд». Трофимова отвергла обвинения в том, что ее фильм является «пропагандой» и назвала его «антивоенным».

Анастасии Трофимовой родилась в Москве, образование получила в Канаде и Амстердаме. Она снимала в Сирии, Ираке и Ливане, сотрудничала с RT, а также собирала данные для фильма HBO «Рассказы о торговле органами», который в 2014 году получил премию Canada Screen Award в номинации «Лучшее расследование».