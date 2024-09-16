Минкульт Украины внес в черный список режиссера Трофимову
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского режиссера Анастасию Трофимову в «список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», сообщила пресс-служба ведомства.
«Бывшую работницу пропагандистского канала Russia Today внесли в этот список, в частности, за документальный фильм «Русские на войне» (Russians at War), который она срежиссировала», — пояснили в ведомстве.
В фильме «Русские на войне» содержатся интервью с российскими военными, которые участвуют в боевых действиях на Украине. Картину представили в начале сентября на внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Это вызывало широкий резонанс на Украине и Западе. Глава офиса президента Украины Андрей Ярмак, комментируя работу, призвал «запретить этот абсурд». Трофимова отвергла обвинения в том, что ее фильм является «пропагандой» и назвала его «антивоенным».
Анастасии Трофимовой родилась в Москве, образование получила в Канаде и Амстердаме. Она снимала в Сирии, Ираке и Ливане, сотрудничала с RT, а также собирала данные для фильма HBO «Рассказы о торговле органами», который в 2014 году получил премию Canada Screen Award в номинации «Лучшее расследование».
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