На северо-западе Москвы водитель сбил двух детей на переходе

Фото: moscowproc / Telegram

На северо-западе Москвы водитель автомобиля Toyota сбил двух детей на пешеходном переходе, один из них погиб, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе на улице Планерная, недалеко от одноименной станции метро. «В результате ДТП 13-летний мальчик скончался на месте, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

По данным прокуратуры, пострадавшей девочке 12 лет, мальчик — 2012 года рождения. «Предварительно, водитель двигался на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что после аварии завели дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, — ст. 264 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.