В Нижегородской области четырех человек госпитализировали после ДТП
Четырех человек доставили в больницы в результате ДТП с минивэном в Нижегородской области, сообщил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
«Из восьми пострадавших в ДТП четверо после оказания медпомощи отказались от госпитализации. Двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в ЦРБ (Центральную районную больницу. — РИА). Двоих пострадавших госпитализируют в областную больницу с помощью санавиации», — говорится в сообщении.
По данным «Новогород Онлайн», в больницы доставили пять человек в состоянии разной степени тяжести.
Ранее, в телеграм-канале агентство сообщало, что, по уточненной информации Минздрава, в ДТП погибли восемь человек, пострадали 16. Один из пострадавших находится в состоянии крайней степени тяжести, трое — в тяжелом и четыре в состоянии средней степени тяжести.
ДТП произошло 1 сентября на 357-м километре федеральной трассе М-12. Водитель минивэна не справился с управлением, наехал на отбойник и перевернулся. Машина ехала от границы Казахстана в сторону Москвы.
Тогда РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, что в автомобиле, по предварительным данным, находились 12 или 13 человек. По данным Минздрава в результате ДТП погибли восемь человек.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят