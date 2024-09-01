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Общество ,  
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В Нижегородской области четырех человек госпитализировали после ДТП

Четырех человек доставили в больницы в результате ДТП с минивэном в Нижегородской области, сообщил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

«Из восьми пострадавших в ДТП четверо после оказания медпомощи отказались от госпитализации. Двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в ЦРБ (Центральную районную больницу. — РИА). Двоих пострадавших госпитализируют в областную больницу с помощью санавиации», — говорится в сообщении.

По данным «Новогород Онлайн», в больницы доставили пять человек в состоянии разной степени тяжести.

Ранее, в телеграм-канале агентство сообщало, что, по уточненной информации Минздрава, в ДТП погибли восемь человек, пострадали 16. Один из пострадавших находится в состоянии крайней степени тяжести, трое — в тяжелом и четыре в состоянии средней степени тяжести.

В Нижегородской области восемь человек погибли в ДТП
Общество

ДТП произошло 1 сентября на 357-м километре федеральной трассе М-12. Водитель минивэна не справился с управлением, наехал на отбойник и перевернулся. Машина ехала от границы Казахстана в сторону Москвы.

Тогда РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, что в автомобиле, по предварительным данным, находились 12 или 13 человек. По данным Минздрава в результате ДТП погибли восемь человек.

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Теги
ДТП Нижегородская область госпитализация
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