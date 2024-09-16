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Военная операция на Украине ,  
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Вологодский губернатор заявил о получении «занимательной портянки» из СБУ

Вологодский губернатор сообщил о вызове на Украину за поддержку российских сил
Сюжет
Военная операция на Украине
Георгий Филимонов
Георгий Филимонов (Фото: filimonov_official / Telegram)

Глава Вологодской области Георгий Филимонов получил от Службы безопасности Украины (СБУ) повестку с вызовом в Тернополь для допроса. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции», — написал Филимонов.

Сотрудников СБУ он назвал «доморощенными полицаями» и заявил, что скоро им придется «за все» отвечать.

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Свой пост губернатор сопроводил фотографией присланного ему документа. Он датирован 12 сентября и подписан старшим следователем УСБУ по Тернопольской области Зиновием Намакой.

Из документа следует, что Филимонова подозревают в финансировании действий, совершенных с целью нарушения украинской Конституции, а именно — изменения украинской границы и захвата государственной власти.

После начала спецоперации власти Украины завели уголовные дела в отношении ряда российских политиков, чиновников и должностных лиц. В частности, в 2023 году СБУ заочно обвинила главу российского Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина в посягательстве на территориальную целостность Украины и «отрицании российской агрессии».

В СК России неоднократно указывали, что украинские власти незаконно преследуют российских должностных лиц.

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Вологодская область Георгий Филимонов повестка СБУ Тернополь
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