Медведев заявил о тревожном дефиците математиков
В российских учебных заведениях наблюдается нехватка преподавателей математики и естественных наук, ухудшается качество знаний учеников по этим предметам, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Отрывок трансляции с заседания он опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».
«Школы и другие учебные заведения, что особенно, конечно, тревожно, испытывают дефицит преподавателей математики и естественнонаучных дисциплин», — сказал Медведев.
По его словам, становится меньше выпускников, которые имеют в этих сферах «глубокие знания». Эту проблему необходимо решать с помощью участия всех профильных ведомств, подчеркнул зампред Совбеза.
Специалисты, которые имеют по данным дисциплинам хорошие знания, нужны для решения ряда вопросов, в частности — для «внедрения научно-технологических инициатив» и «производственных решений», объяснил Медведев.
Два года назад президент Владимир Путин объявил период с 2022 по 2031 год десятилетием науки и технологий. О том, что для «технологического суверенитета» России нужны физики и математики, позже заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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