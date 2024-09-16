Медведев заявил о тревожном дефиците математиков

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В российских учебных заведениях наблюдается нехватка преподавателей математики и естественных наук, ухудшается качество знаний учеников по этим предметам, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Отрывок трансляции с заседания он опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

«Школы и другие учебные заведения, что особенно, конечно, тревожно, испытывают дефицит преподавателей математики и естественнонаучных дисциплин», — сказал Медведев.

По его словам, становится меньше выпускников, которые имеют в этих сферах «глубокие знания». Эту проблему необходимо решать с помощью участия всех профильных ведомств, подчеркнул зампред Совбеза.

Специалисты, которые имеют по данным дисциплинам хорошие знания, нужны для решения ряда вопросов, в частности — для «внедрения научно-технологических инициатив» и «производственных решений», объяснил Медведев.

Два года назад президент Владимир Путин объявил период с 2022 по 2031 год десятилетием науки и технологий. О том, что для «технологического суверенитета» России нужны физики и математики, позже заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.