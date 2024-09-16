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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала нижегородца за связь с запрещенным подразделением ВСУ

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Военная операция на Украине
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода, который добровольно сотрудничал с запрещенным в России террористическим «Легионом «Свобода России», сообщили в региональном управлении ведомства, сообщает «РИА Новости».

«Лицо инициативно установило контакты с данной структурой и выполнило несколько их заданий», — рассказала представитель УФСБ по Нижегородской области. По ее словам, мужчину задержали при выполнении очередного задания.

«Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, созданное в марте 2022 года, в основном в него входят россияне. Занимавший пост советника главы офиса украинского президента Алексей Арестович говорил, что желающие вступить в легион приезжают на Украину через третьи страны.

В 2023 году Верховный суд России признал легион террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.

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Сам задержанный сообщил, что связался с представителями организации через мессенджер Telegram. При обыске у него нашли деньги и другие предметы, которые указывают на причастность мужчины к деятельности легиона, добавила сотрудница ФСБ.

Кроме того, задержанный распространял в интернете сведения, которые оправдывают деятельность организации, уточнила она.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (прим. 2 и 5) и по ч. 2 ст. 207 (прим. 3) Уголовного кодекса. Суд заключил мужчину под стражу.

В конце августа сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, который вербовал жителей Майкопа для террористических организаций. По указанию террористов он склонял людей к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и последующему отъезду в «одну из стран Центральной Азии».

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Нижний Новгород ФСБ легион задержание террористическая группировка
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